Fahndungserfolg Überfall auf Jugendlichen in Halle: Polizei stellt fünf Personen

Am Sonntagabend hat es in Halle-Neustadt eine Schlägerei gegeben. Ein daran beteiligter 13-Jähriger wurde bestohlen. Die geflüchteten mutmaßlichen Tatverdächtigen konnte die Polizei stellen. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keinen Zusammenhang mit Raubüberfällen auf Jugendliche, die sich derzeit in Halle häufen.