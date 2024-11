Die Nachricht habe sie fassungslos gemacht, sagte die freischaffende Bühnen- und Kostümbildernerin Sabine Pommerening MDR KULTUR. Sie hatte bis zuletzt an dem Stück "Kalter weißer Mann" mit Dietmar Rahnefeld zusammengearbeitet und erinnerte sich an das Gespräch mit dem Regisseur im Foyer während der Bauprobe letzten Freitag: "Auch noch mal Inhaltlich haben wir das Stück durchgesprochen und es war eine total entspannte, kreative, fröhliche Atmosphäre. Wir haben einen guten Draht zueinander gehabt."

"Kalter weißer Mann" hätte die letzte Inszenierung von Dietmar Rahnefeld werden sollen, bevor er sich im kommenden Jahr nach 40 Jahren am Neuen Theater in den Ruhestand verabschieden wollte. Seit 1984 war er am Neuen Theater in Halle tätig, zunächst als Regieassistent, ab 1988 als Regisseur. Er inszenierte Stücke wie "Nathan der Weise", "Kopenhagen" oder "Harold und Maude".