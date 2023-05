Die legendäre hallesche Diskothek "Schorre" bleibt bis auf Weiteres geschlossen. "Wir sehen es realistisch. Das mit der neuen "Schorre" in Ammendorf wird nicht klappen. Zumindest in den nächsten Jahren nicht. Uns fehlen vor allem die finanziellen Mittel und eine Alternative gibt es nicht", sagt "Schorre"-Urgestein Uwe Helm auf Nachfrage vom MDR SACHSEN-ANHALT. Nach der Kündigung des Mietvertrages für das angestammte Gebäude in der Willy-Brandt-Straße, hatten sich die Betreiber die ehemalige Druck- und Lederfarben-Fabrik in Halle-Ammendorf als neues Domizil ausgesucht. Die Betreiber der "Schorre" hatten sich die ehemalige Lederfarben-Fabrik in Halle Ammendorf als neues Domizil ausgesucht. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Allerdings steht das imposante Gebäude seit vielen Jahren leer und müsste vor einer neuen Nutzung aufwendig saniert werden. "Uns erreichen viele Anfragen von Leuten, die wissen wollen, wie es weitergeht. Denen müssen wir sagen, dass die 'Schorre' in Ammendorf nicht zu stemmen ist", so Helm weiter. Der Eigentümer der ehemaligen Lederfarben-Fabrik habe das Gebäude ein Jahr reserviert, erzählt Helm, nun sei es wieder auf dem Markt. Derzeit lagere in dem Haus noch Equipment aus der "alten Schorre", das meiste davon sei aber schon an andere Diskotheken verkauft.

Seniorenwohnanlage am alten Standort