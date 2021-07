Eine Kirche ohne Türme Halles Dom feiert 750. Geburtstag

Seit 1688 ist die Dom-Gemeinde evangelisch-reformiert. Heute hat sie 250 Mitglieder, vor einigen Jahrzehnten waren es noch doppelt so viele. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der hallesche Dom steht, wo sonst, am Domplatz, nur wenige Schritte von Markt und Hallmarkt entfernt. Seit 750 Jahren gehört er nun zum Stadtbild, doch selbst manch Hallenser weiß nichts über ihn – schließlich wirkt er ohne Turm auf viele nicht wie eine Kirche. Die 81-Jährige Gisela Hintzsche kennt das alte Gebäude und seine Geschichte umso besser, war jahrzehntelang für das Archiv zuständig und im Kirchenrat engagiert – und kommt täglich in den Dom. "Das ist für mich ein Wohlfühlraum und wenn ich mal richtig fertig bin, dann schließe ich mir den Dom auf, wenn er nicht auf ist, und setze ich mich in eine Ecke. Dann wird man wieder zufrieden", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT.

Gisela Hintzsche fühlt sich im Dom geborgen. Seit Jahrzehnten kommt die Hallenserin hier her. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Schon als Kind kam Gisela Hintzsche mit ihrer Mutter zu den Gottesdiensten im Dom, doch damals konnte sie sich dort nicht wohlfühlen – sie fürchtete sich. "Es gab so viele Schäden, zum Beispiel war die gesamte Dachentwässerung kaputt. Da kam das Wasser in den Dom reingetröpfelt", erinnert sie sich. Die Wände seien im Kirchenschiff dunkel gewesen. "Die Eindrücke damals waren eigentlich schaurig", so Hintzsche.

Warum hat der Dom keine Türme? Der Dom ist eine alte Dominikanerkirche. Als Bettelmönchsorden hatten diese generell keine Türme an ihren Kirchen. Durch Kardinal Albrecht von Brandenburg wurde der Dom jedoch prachtvoll umgebaut.

Gisela Hintzsche wird natürlich dabei sein, wenn der mittlerweile restaurierte Dom vom 1. bis 4. Juli 2021 seinen Geburtstag feiert. Die Gemeinde plant Theater, Konzerte sowie Ausstellungen und will die Pforten des halleschen Doms 75 Stunden am Stück offen lassen – für jedes Jahrzehnt eine Stunde.

Das alte Gebäude hat viele Jahre des Verfalls hinter sich. Aufwändige Restaurierungsarbeiten begannen nach der Wende, ein Großteil ist abgeschlossen, aber wie an jedem alten Kirchenbau hören die Sanierungsarbeiten nie auf.

Händel spielte hier Orgel

Dann können die Besucher auch die alte Orgel erleben, die lange nicht bespielbar war. Heute entlockt ihr Organist und Kantor Gerhard Noetzel Klänge, vor mehr als 300 Jahren war es Georg Friedrich Händel, der im Dom Orgel spielte. "Er war wirklich in sehr jungen Jahren 1702, 1703 hier Organist und hatte seine erste Stelle hier", sagte Kirchenmusiker Gerhard Noetzel MDR SACHSEN-ANHALT. Zum langen Festwochenende wird Noetzel natürlich beim Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr an der Orgel sitzen, doch auch zu einem Konzert mit Schlagzeug, Klarinette und anderen Instrumenten wird er das alte Instrument spielen.