Dem Deutschen wird zweifacher Mord sowie Mordversuch in einem Fall zur Last gelegt. Die spanische Staatsanwaltschaft fordert für ihn unter anderem eine lebenslange Freiheitsstrafe, die bis zu 51 Jahre betragen kann. Nach 25 Jahren könnte die Strafe, sollte sie tatsächlich in dieser Höhe zustande kommen, überprüft werden. Der Prozess soll nach insgesamt acht Verhandlungstagen am 3. Februar zu Ende gehen.