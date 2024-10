In Halle (Saale) beschäftigt ein Vermisstenfall auch am Mittwoch weiter die Polizei. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, bleibt die 54 Jahre alte Frau verschwunden. Zuletzt gesehen wurde Peggy H. demnach am 11. Oktober im Stadtteil Heide-Süd. Die Frau ist Mutter von drei Kindern.