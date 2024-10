Die seit fast zwei Wochen in Halle (Saale) vermisste Frau ist tot. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde die Leiche der dreifachen Mutter am Mittwochnachmittag an einem Tümpel in Halle-Dölau gefunden. Einem Sprecher zufolge wurde durch die Kriminalpolizei eine Todesursachenermittlung eingeleitet.