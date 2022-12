Appell an Stadtrat Eltern besorgt: Halle will Mittel für Drogen-Prävention kürzen

Im Haushaltsentwurf der Stadt Halle sind nur noch Mittel für eine Personalstelle in der Sucht-Prävention eingeplant. Der Paritätische als Träger fürchtet, den Bereich somit nicht mehr finanzieren zu können. Aus Sicht des Stadtelternrates ist das eine Katastrophe für die Aufklärungsarbeit zum Thema Drogen an Schulen. In einem offenen Brief appellieren die Elternvertreter an den Stadtrat, den Bereich mit ausreichend Geld auszustatten. Der Haushalt soll am Mittwoch verabschiedet werden.