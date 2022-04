Razzien Großer Drogenfund in Halle und im Saalekreis

Im Süden Sachsen-Anhalts und in Nordsachsen hat die Polizei Drogen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro sichergestellt. Wie am Montag bekanntgegeben wurde, durchsuchten die Beamten bereits am Sonntag zwölf Wohnungen und Gewerbeobjekte. Dabei wurden Bargeld, gefälschte Impfpässe und Munition beschlagnahmt. Sechs Deutsche seien als Tatverdächtige ermittelt worden. Drei Männer wurden laut Polizei vorläufig festgenommen.