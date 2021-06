Wegen des Verdachts auf Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen, von Kindern, häufig auch als "Kinderpornografie" bezeichnet, hat die Polizei am Mittwoch mehrere Wohnungen in Halle, dem Saalekreis und Frankfurt (Oder) durchsucht. Die Durchsuchungen richteten sich gegen mehrere Personen im Alter zwischen 16 und 56 Jahren, wie die Polizei in Halle am Donnerstag mitteilte. Entsprechende Beschlüsse hatte das Amtsgericht Halle ausgestellt.