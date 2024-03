In Halle hat es am Mittwoch eine Razzia wegen Videos, in denen Missbrauch an Kindern zu sehen sein soll, gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Wohnungen von mehr als zehn bereits namentlich bekannten Tatverdächtigen durchsucht. Es wurde vermutet, dass sie sexuelle Gewaltvideos mit Kindern besitzen. Zuerst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" darüber berichtet.