Beim Anbieter Tier sind die Nutzerzahlen nach Angaben des Unternehmens von 1.200 bis 1.400 Fahrten pro Tag auf 200 bis 300 zurückgegangen. Ein Sprecher von Tier, Patrick Grundmann, sagte, der Rückgang werde wirtschaftliche, aber auch ökologische Folgen haben, denn "die Roller ergänzen den ÖPNV in den ersten und letzten Meilen". Für kurze Strecken brauche es in Halle ein vielfältiges Angebot an nachhaltigen Mobilitätsoptionen, so Grundmann. Damit könnte bei kurzen Wegen auf das Auto verzichtet werden.