Tier und Bolt sind die Anbieter in Halle Seit Dezember 2019 bietet Tier in Halle E-Scooter an. Das Angebot wurde von Anfang an sehr gut angenommen, so Tier gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT. Gestartet war der Anbieter mit 200 E-Scootern, jetzt sind es 450. Die Freischaltgebühr beträgt einen Euro, jede Fahr-Minute dann 19 Cent.



Der Anbieter Bolt ist seit Juni 2021 in Halle im Geschäft und bietet die E-Scooter ohne Entsperrgebühr zu einem Preis von 15 Cent pro Minute an. Zur Anzahl der Scooter will der Anbieter keine Auskunft geben. MDR SACHSEN-ANHALT teilte das Unternehmen nur mit, dass die Größe der E-Scooter Flotte in jeder Stadt im Verhältnis zur Nachfrage stehe.