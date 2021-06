Tier-Scooter sind seit Ende 2019 in Halle unterwegs (Symbolbild). Bildrechte: TIER Mobility

Tier und Bolt sind die Anbieter in Halle Seit Dezember 2019 bietet Tier in Halle E-Scooter an, was von Anfang an sehr gut angenommen wurde, besonders im Sommer, so Tier gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT. Gestartet war der Anbieter mit 200 E-Scootern, jetzt sind es 450. Ein Euro kostet die Freischaltgebühr, jede Fahr-Minute dann 19 Cent. Tier würde laufend Anfragen von Firmen und Privatleuten erhalten, die nach einer Erweiterung des Geschäftsgebietes fragen. Für die Lebensdauer eines E-Scooters gibt das Unternehmen drei Jahre an.



Der Anbieter Bolt ist seit Juni in Halle im Geschäft und bietet die E-Scooter momentan ohne Entsperrgebühr zu einem Preis von fünf Cent pro Minute an. Zur Anzahl der Scooter will der Anbieter keine Auskunft geben. MDR SACHSEN-ANHALT teilte das Unternehmen nur mit, dass die Größe der E-Scooter Flotte in jeder Stadt im Verhältnis zur Nachfrage stehe. In 16 anderen deutschen Städten fahren auch Bolt-Scooter.