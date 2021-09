In Halle ist eine 52 Jahre alte Frau Opfer eines Verbrechens geworden. Das habe die Obduktion bestätigt, teilte die Polizei dem MDR am Sonntag mit. Die Leiche der Frau war demnach am Freitagabend von ihrem Ehemann in der gemeinsamen Wohnung gefunden worden. Weitere Einzelheiten wurden mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht mitgeteilt.