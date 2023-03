"Für die Schülerinnen und Schüler war das Angebot mal was anderes, was nicht so Alltägliches", erzählt Marlene. Das Projekt entstand in einem Wahlfach an ihrem Gymnasium, in dem sie sich mit dem Thema Engagement auseinandergesetzt haben. Für Marlene war schnell klar, dass sie etwas mit Kindern machen möchte. Weil sie selbst noch keine ausgebildete Lehrerin ist, hat sie den Unterricht auf ihre ganz eigene Art gestaltet und die Wünsche ihrer Schüler aktiv einbezogen. "Ich habe mehr von den Kindern gelernt, als die Kinder von mir", sagt sie jetzt rückblickend. "Darüber, was meine Stärken und Schwächen sind." Das Feedback der Erzieher aus dem Hort habe dann auch ihr Selbstvertrauen gegeben.

Die 17-jährige Marlene Lang ist Gewinnerin des Jugendengagementpreises 2022. Sie bot eine ehrenamtliche AG für Viertklässer an, um den Schülern zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen. Bildrechte: Marlene Lang