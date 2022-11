Damit möchte die Gruppe einen Beitrag für mehr Toleranz und Aufklärung in und für ihre Heimatstadt leisten, hieß es am Montag in der Begründung der Jury. "Unkompliziert und niedrigschwellig" – so beschrieb der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, die App. "Der geführte Rundgang funktioniert digital und damit auch unter Pandemie-Bedingungen sowie quasi zu jeder Tags- und Nachtzeit", so Chef-Juror Klein.