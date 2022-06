Ein Polizeieinsatz in Halles Stadtteil Silberhöhe hat am Sonnabend gegen Mittag für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hatte eine Person mit dem Einsatz einer Schusswaffe gedroht. Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos stürmten eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und stoppten den Verdächtigen.