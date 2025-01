Nach Straßenbahn-Sperrung in Halle: Bisher keine Pläne für Abriss-Haus

Nach dem Abriss des ehemals einsturzgefährdeten Hauses an der Waisenhausmauer in Halle liegen der Stadt noch keine Anträge für künftige Bauvorhaben auf dem Grundstück vor. Das teilte ein Sprecher der Stadt MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die Stadt stehe aber mit dem Eigentümer des Grundstücks in Kontakt.