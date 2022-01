Corona-Pandemie Halle kontrolliert 2G-Regel mit Bändchen

Wegen Corona gilt in Halle in Geschäften die 2G-Regel – Zutritt zu Geschäften haben nur Geimpfte und Genesene. In der Innenstadt können sich Kunden und Kundinnen nun einmal ein Kontrollbändchen fürs Handgelenk holen und damit in jedem Geschäft Zutritt erhalten.