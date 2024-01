" Entsprechend der städtischen Gefahrenabwehrverordnung gilt ein Betretungsverbot", so die Stadt Halle weiter. Es sei außerdem verboten, Löcher in Eisflächen zu schlagen oder Eis zu entnehmen. Verstöße gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt können mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

Die Feuerwehren in den Hochwassergebieten in Sachsen-Anhalt warnen vor dem Betreten von Eisflächen auf Gewässern oder überfluteten Wiesen und Feldern.

Auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat vor Lebensgefahr beim Betreten von Eisflächen in den Hochwassergebieten gewarnt. Das Eis auf Seen und Teichen sei zumeist noch nicht tragfähig, erklärte die DLRG. Das gelte auch für die Landstriche, die in den vergangenen Wochen überschwemmt wurden.