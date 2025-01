So entstünden bei den Bauarbeiten derzeit beispielsweise entsprechende Kabinen für die einzelnen Teams, ein Business-Bereich, Funktionsgebäude, ein Foyer, eine feste Eisfläche und feste Parkplätze, meint Daniel Mischner, Präsident der "Saale Bulls". So sollen sich die Anzahl der Parkplätze verdoppeln und rund 3.500 Zuschauer-Plätze innerhalb des Eisdoms realisiert werden.

Wie Stefan Brunsch vom Bauunternehmen Papenburg erzählt, hat das Dach die Bauarbeiter vor eine besondere Herausforderung gestellt. Der Zustand sei nicht gut gewesen, obwohl die Halle erst seit zehn Jahren stehe: "Durch die Nutzung als Eishalle war die Schädigung des Dachtragwerks doch so, dass eine starke Korrosion vorlag. Wir müssen diese ganze Stahlkonstruktion noch während der laufenden Bauarbeiten mitsanieren, sandstrahlen und neu beschichten, um die Dauerhaftigkeit so herzustellen, dass sie die nächsten 50 bis 70 Jahre für alle wieder zur Verfügung steht."

Ihr Präsident Daniel Mischner erhofft sich viel vom ausgebauten Eisdom: "Momentan sieht es sportlich leider nicht so gut aus. Wir arbeiten daran, wir versuchen uns hoch zu kämpfen – mit der neuen Halle wird es besser." Derzeit liegt sein Team mit 44 Punkten auf dem achten von zwölf Plätzen, die "Tilburg Trappers" führen die Tabelle mit 81 Punkten an. Die Saison geht noch bis zum Mitte Februar. Seit Oktober 2024 spielen sie in einem Eiszelt, bis sie wieder in ihren Eisdom zurück können.