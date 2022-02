In den vergangenen Jahren sei die Zusammenarbeit laut Verein aber schwieriger geworden. "Das DB Museum sieht es aus eisenbahnrechtlichen Gründen als definitiv nicht möglich an, den Lokschuppen Halle als einen Standort mit betriebs- bzw. rollfähigen Lokomotiven zu erhalten und hat daher sämtliche Fahrzeugbewegungen untersagt", so der Verein.

An den Fahrten hängt aber das Herz der Mitglieder, wie sie in einem früheren Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT sagten. "Ich mache das schon ziemlich lange. Ich habe zu DDR-Zeiten als Dampflokheizer angefangen, und es lässt einen irgendwie nicht los", sagte Vereinsmitglied Harald Gebser. Aber auch die E-Loks haben ihre Liebhaber, wie Uwe Thümmler, der seit seiner Kindheit Lokführer hatte werden wollen. "Ich bin mit der Lok groß geworden, es ist ein phantastisches Produkt aus DDR-Zeiten. Das ist Hobby, das ist Liebe", sagte er. Höhepunkt eines jeden Jahres war laut Verein dann auch das große Sommerfest mit Gast-Lokomotiven, Lok-Präsentationen auf der Drehscheibe und Mitfahrten auf den Lokomotiven.

Halle ist einer der zwei Außenstandorte des Nürnberger Museums und soll ab 2022 neu aufgestellt werden. Wie die Deutsche Bahn Stiftung mitteilt, gibt es für den Standort Halle ein neues Konzept. Es heißt: "Das Museum möchte seine Außenstelle als einen der ältesten Lokschuppen Deutschlands sowie einzigen und günstig gelegenen Standort in den neuen Bundesländern erhalten und weiterentwickeln." Es fänden umfangreiche Sanierungsarbeiten statt, unter anderem die Grundsanierung der Drehscheibe. Das Museum würde zudem von Ehrenamtlichen unterstützt, die sich ab diesem Jahr in neuen Strukturen zusammenfinden würden. Die meisten Lokomotiven würden auch zukünftig ausgestellt, aber den Lokschuppen werden sie nicht mehr verlassen.

Laut Verein bleibt dabei die Traditionsgemeinschaft außen vor. Zusammenarbeit würde es nur noch mit einzelvertraglich gebundenen Ehrenamtlichen geben. "Vermutlich sind wir auch etwas hartnäckig in der Lösungsfindung und hinterfragen ungleiche Möglichkeiten in den beiden Außenstellen des DB Museums", hieß es in der Mitteilung des Vereins.



Die Mitglieder werden nun ein neues Domizil beziehen, nach 28 Jahren – und am neuen Standort mit weniger Fahrzeugen weiter machen. Dazu sei man derzeit in Gesprächen. "Auch wenn wir nun weniger Fahrzeuge in Pflege haben, präsentieren wir diese gern betriebsfähig zu Sonderfahrten und Ausstellungen einer breiten Öffentlichkeit", sagen sie.