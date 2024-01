Landgericht Halle Prozess um Kindesmissbrauch in Eisleben gestartet

16. Januar 2024, 09:38 Uhr

Schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes – so lautet der Vorwurf gegen eine Frau und einen Mann, die sich seit Dienstag vor dem Landgericht in Halle verantworten müssen. Sie sollen sich an der Tochter einer Bekannten in Eisleben vergangen haben.