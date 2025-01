"Jeder Versicherte wird die EPA bekommen, es sei denn er wählt sie vorher gezielt ab", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf der Bundespressekonferenz im September 2024. Dazu hat jeder gesetzlich Versicherte In den letzten Monaten einen Brief oder eine E-Mail von seiner Krankenkasse bekommen, mit dem Angebot dem automatischen Anlegen der EPA zu widersprechen. Per QR-Code oder formlos per Anschreiben an die Krankenkasse. Das ist bis zum 15. Januar 2025 möglich.