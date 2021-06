Das in Halle ansässige WUK Theater Quartier will bis Mitte Juni das ehemalige Fahrgastschiff "Elfe" zur schwimmenden Bühne ausbauen. Nach dem Umbau soll das Schiff 40 Plätze im Innenraum und 50 Plätze an Deck bieten, wie das Theater am Mittwoch mitteilte. Die Schiffstaufe und Eröffnungsfahrt seien für den 14. Juni geplant.