In Halle sind die Bauarbeiten an einer wichtigen Verkehrsverbindung auf der Zielgeraden. Dabei handelt es sich um die neue Elisabethbrücke zwischen der halleschen Altstadt und dem Westen Halle-Neustadts. Wie die Hallesche Verkehrs AG (Havag) MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wird das Bauvorhaben wie geplant in wenigen Wochen fertig. Mit dem Start des neuen Schuljahres am 5. August sollen demnach wieder Straßenbahnen über die Brücke rollen. Vorstand Vinzenz Schwarz sagte, momentan werde dort mit Hochdruck gearbeitet, um die Gleise zu verlegen.