Neubau der Elisabethbrücke in Halle Der Neubau der Elisabeth ist eines der größten Bauvorhaben in der Stadt. Er war nötig geworden, weil die alte Brücke bei dem Hochwasser 2013 stark beschädigt worden ist. Neben ihrer Funktion als Verkehrsader ist sie ein "wichtiger Leitungsträger", sagt Havag-Mitarbeiter Krüger. Dazu zählen demnach unter anderem Strom, Gas, Trinkwasser oder Internet. Rund 30 Millionen Euro werden investiert.

Auch eine Woche später wird die Trasse nochmals gesperrt. Dann werden am Westufer der Saale die Gleise der Straßenbahn ein Stück verlegt. "Wir verschwenken die Achse um knapp zehn Meter", erzählt Krüger. Die Straßenbahn wird also einen kleinen Bogen um die Baustelle auf der Westseite fahren. Nur so bekommen die Bauarbeiter genug Platz, um das neue Brückenfundament zu bauen, erklärt Krüger. An beiden Wochenenden beginnt die Sperrung schon am Freitagabend um 20 Uhr und endet erst in der Nacht zum Montag.