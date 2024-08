Wichtige Verbindung Elisabethbrücke in Halle eingeweiht

02. August 2024, 15:48 Uhr

Es war eines der großen Bauprojekte in Halle: Die Sanierung der Elisabethbrücke. Seit April 2023 wurde an der Straßenbahn-Brücke gearbeitet. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen und die Brücke zum Schulstart am Montag bereit.