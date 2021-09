Wegen Baustellen-Chaos Straßenbahnbrücke in Halle könnte für Autos freigegeben werden

Hauptinhalt

Wegen Bauarbeiten kommt es jeden Tag zu langen Staus in Halle. Entlastung könnte die Freigabe der Elisabethbrücke bringen, die normalerweise für Autos gesperrt ist. Am Mittwochabend kommt das Thema im Stadtrat auf den Tisch. Mit der vorübergehenden Freigabe will die Fraktion Hauptsache Halle vor allem die Hochstraße von Halle-Neustadt in Richtung Innenstadt entlasten.