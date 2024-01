Bildrechte: IMAGO / Björn Trotzki

Wegen Gefahrenlage Großeinsatz der Polizei in Halle

08. Januar 2024, 18:01 Uhr

Wegen einer möglichen Gefahrenlage ist die Polizei in Halle an mehreren Orten in der Stadt im Einsatz gewesen. Aktuell wird gegen einen 19-Jährigen ermittelt. Die Vernehmungen waren am Montagnachmittag noch nicht beendet. Zu den Hintergründen machte die Polizei keine Aussagen.