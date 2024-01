Wegen Gefahrenlage Nach Großeinsatz der Polizei in Halle: 19-Jähriger vernommen

09. Januar 2024, 12:00 Uhr

Die Polizei in Halle war am Montag wegen einer möglichen Gefahrenlage an mehreren Adressen im Einsatz – auch am Elisabeth-Krankenhaus. Der junge Mann, der eine Straftat angedroht hatte, wurde mittlerweile vernommen.