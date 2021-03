Feierliche Inbetriebnahme Bauarbeiten am Hauptbahnhof Halle beendet

Nach sechseinhalb Jahren Bauzeit wird der Bahnknoten Halle am Mittwoch feierlich in Betrieb genommen. Pandemiebedingt fällt die Feier am Hauptbahnhof jedoch sehr klein aus. Am Nachmittag werden Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (beide CDU), Halles Oberbürgermeister, Bernd Wiegand, und DB-Infrastrukturvorstand, Ronald Pofalla erwartet.