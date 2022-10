Hohe Kosten für Terrarien Energiekrise: Werden exotische Tiere in Sachsen-Anhalt jetzt ausgesetzt?

Angesichts steigender Energiepreise warnen der Deutsche Tierschutzbund und Pro Wildlife davor, "Exoten" als Heimtier anzuschaffen. Die Haltung der anspruchsvollen Wildtiere bedürfe verschiedener technischer Hilfsmittel, die viel Energie bräuchten. In Folge steigender Energiepreise befürchten die Verbände eine "Flut" abgegebener oder ausgesetzter Exoten in den Tierheimen. In Sachsen-Anhalt ist man da eher entspannt.