In Halle ermittelt die Polizei nach einer spontan Kundgebung aus dem linken Spektrum wegen möglichen Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Wie die Beamten mitteilten, hatten sich am Freitagabend bis zu 60 Personen am Reileck getroffen. Einige von ihnen seien schwarz vermummt gewesen. Die Gruppe sei auf fünf Beschäftigte des Ordnungsamtes zugestürmt, die am August-Bebel-Platz kontrolliert hätten.