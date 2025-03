Ermittlungen Beatles-Museum in Halle: Gründer von Polizei festgenommen

17. März 2025, 10:34 Uhr

In Halle laufen Ermittlungen im Pädophilen-Milieu. Im Fokus steht der Gründer des Beatles-Museums in der Innenstadt. Er soll gemeinsam mit einem Komplizen sexuelle Gewalt an Minderjährigen begangen und die Taten aufgezeichnet haben. Beide sitzen in Untersuchungshaft.