Die Stolpersteine erinnern an die Opfer der NS-Diktatur vor deren ehemaligen Wohnhäusern in Halle. Wer die Tafeln rund um den 9. Oktober in der Landsberger Straße gestohlen hat, ist weiter unbekannt. Gestohlen wurden die fünf Steine, die an die Familie Brilling erinnern, so der Verein. Der Staatsschutz ermittelt.