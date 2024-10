Gestohlen wurden die fünf Steine, die an die Familie Brilling erinnern, so der Verein. Die Stolpersteine erinnern an die Opfer der NS-Diktatur vor deren ehemaligen Wohnhäusern in Halle. Einige der Familienmitglieder wurden während des Zweiten Weltkriegs in Auschwitz ermordet.