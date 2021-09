"Ob in Bitterfeld-Wolfen, Querfurt, Salzwedel, Stendal oder Weißenfels, die Jüdischen Kulturtage bringen jüdisches Programm nach ganz Sachsen-Anhalt", kündigte ein Sprecher des Vereins an. Laut Programm sind bisher in einem Dutzend Städten in Sachsen-Anhalt Veranstaltungen geplant. Den Auftakt hatte bereits am Montag das weltgrößte Laubhüttenfest "Sukkot XXL" in Magdeburg gemacht.