In der Abteilung Geburtshilfe der Uniklinik Halle ist zum ersten Mal eine Trauung vollzogen worden. Grund für diesen besonderen Anlass war der kritische Zustand der hochschwangeren Braut, teilte die Klinik mit.

Einen Tag nach ihrem Umzug in eine größere Wohnung kamen die angehenden Eltern Markus und Anna in die Klinik, hieß es. Der Zustand von Mutter und ungeborenem Kind konnte nach Klinikangaben schnell stabilisiert werden. Dennoch sei ein längerer stationärer Klinikaufenthalt unvermeidbar gewesen. "Wir hatten einen Plan: Erst Umzug, dann Hochzeit und anschließend das Baby", erzählt Anna. "Und plötzlich war klar, dass ich meinen eigenen Hochzeitstermin verpassen würde."

Doch wenn die Braut nicht zum Standesamt kann, kommt das Amt in Ausnahmefällen eben auch mal zur Braut. Der für Freitag angesetzte Trauungs-Termin beim Standesamt fand deshalb kurzerhand in der Klinik statt. Möglich machte das eine Sonder-Besuchserlaubnis für die Standesbeamtin und die Eltern der Brautleute. "Wir sind allen Pflegekräften und Ärzten hier so dankbar für ihre Unterstützung", freut sich Bräutigam Markus und Anna fügt glücklich hinzu: "Obwohl die Umstände besonders waren, hatten wir einen wunderschönen und vor allem unvergesslichen Hochzeitstag."