Warnstreik Kita-Personal streikt in Halle – nicht nur für mehr Geld

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Hannes Leonard

In Halle haben sich mehrere Hundert Menschen an der Kundgebung zum Kita-Warnstreik in Sachsen-Anhalt beteiligt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi versammelten sich mehr als 300 Menschen am Dienstagmittag in der Innenstadt.