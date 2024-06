Die Werkleitz Gesellschaft hat sich von einem kleinen Kunstverein aus Sachsen-Anhalt zu einer renommierten Adresse für Medienkunst entwickelt.

Mit einem europäischen Förderprogramm werden weltweit spannende Kunstprojekte realisiert, die teils mit KI, Robotik und DNA experimentieren.

Europa investiert dabei ganz unbürokratisch in die Medienkunst.

Vor dem Hintergrund der Europawahl stellt sich mal wieder die Frage nach dem Sinn dieser Union. Was kann diese beispielsweise kulturpolitisch leisten? Da geht so einiges, wie ein Beispiel aus Halle zeigt. Hier ist der Sitz der Werkleitz Gesellschaft. Diese betreut ein europäisches Stipendiatenprogramm für Medienkunst und vergibt dafür mehrere Millionen Euro.

Vom Dorf Werkleitz in die Welt

Angefangen hat alles bereits mit der Gründung der Werkleitz Gesellschaft in den 90er-Jahren im kleinen sachsen-anhaltischen Dorf Werkleitz. Einer der Mitbegründer war Peter Zorn, der bereits vor mehr als 30 Jahren von einem "Global Village" träumte – davon, dass Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt mit Hilfe des Vereins Kunst realisieren können würden. Bildrechte: Anne Sailer

Zorns Idee war es außerdem, Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt zu vernetzen. Dafür knüpfte er unermüdlich Kontakte. Mittlerweile verwaltet er die größte europäische Plattform für Medienkunst. Auf dieser tummeln sich Medienkünstler aus der ganzen Welt. Ihre Kunst entsteht oft in Halle im Rahmen so genannter Künstlerresidenzen. Später wird diese hier, aber auch in anderen europäischen Städten, gezeigt oder tourt durch die ganze Welt. Mehr als 50 Preise hat die Werkleitz Gesellschaft mit den so entstandenen Werken schon eingeheimst.

Bildrechte: Werkleitz Gesellschaft Wir sind die wichtigste Einrichtung für digitale Kultur, digitale Kunst und Medienkunst. Peter Zorn, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der Werkleitz Gesellschaft

"Wir sind die wichtigste Einrichtung für digitale Kultur, digitale Kunst und Medienkunst", sagte Zorn MDR KULTUR. Dafür hat er einiges getan: Bereits seit 1995 ist Zorn der Initiator und Manager des European Media Artists in Residence Exchange (EMARE)-Programmes und der "European Media Art Platform" (EMAP). Es wurde also zunächst ein Netzwerk zur Förderung von Medienkunst geknüpft, mit der europäischen Plattform gibt es darüber hinaus einen virtuellen Raum für die Medienkunstschaffenden.

Von KI und Robotik bis zu DNA-Experimenten

In den 90er-Jahren experimentierten Medienkünstler noch mit klassischen Filmen. Sie erforschten das Internet künstlerisch, zum Beispiel indem sie Hackerangriffe simulierten, denn auch das kann Kunst sein. Mittlerweile ist so viel mehr möglich: Mit der künstlichen Intelligenz (KI), der Robotik und der Bio-Art experiementieren Künstlerinnen und Künstler bereits in einem Graubereich zur wissenschaftlichen Forschung.

Bildrechte: Werkleitz Gesellschaft / Remko Dekker Kunst, Technologie, Medien und Wissenschaft verschmelzen. Peter Zorn, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der Werkleitz Gesellschaft

In so genannten Bio-Labs wird mit DNA gespielt, die Erhebung unzähliger Daten führt zu etwas, was Zorn "künstlerische Forschung" nennt. "Kunst, Technologie, Medien und Wissenschaft verschmelzen", sagt Zorn, der die Nähe zur wissenschaftlichen Forschung ganz bewusst gesucht hat, denn in der Kunst könne man noch unabhängig vom Ergebnis mit Daten hantieren.

"Hochinnovative Plattform" mit Partnern in 38 Ländern

Insgesamt 16 europäische Organisationen in 15 Ländern arbeiten für die Plattform zusammen, stellen Ausstellungsräume zur Verfügung, veranstalten Festivals. Mit der Medienkunst aus dem Hause Werkleitz befassen sich darüber hinaus knapp 140 Partner in 38 Ländern weltweit.

"Die 'European Media Art Plattform' hat sich zu einer riesigen künstlerischen wie auch wissenschaftlichen Plattform entwickelt", bestätigt Barbara Gessler als Vertreterin der EU-Kommission in Deutschland. Gessler nennt diese hochinnovativ.

Bildrechte: Werkleitz Gesellschaft / Marco Barotti Die 'European Media Art Plattform' hat sich zu einer riesigen künstlerischen wie auch wissenschaftlichen Plattform entwickelt. Barbara Gessler, Vertreterin der EU-Kommission in Deutschland

"Revolutionär" unbürokratisches EU-Programm

Finanziell abgesichert sei das Projekt außerdem, so Gessler: Noch bis 2025 fließen 2,1 Millionen Euro nach Halle, um von da aus an die Künstlerinnen und Künstler verteilt zu werden. Danach beginne ein neuer Förderzeitraum.

Das Programm ist zudem so unbürokratisch wie nur möglich: Das Geld landet auf einem Konto, Werkleitz gibt es an die Bewerberinnen und Bewerber aus der ganzen Welt weiter. Peter Zorn nennt dieses Modell "revolutionär". Er sei total begeistert von dem System, da es Ärger und Arbeit spare. Zudem lasse es mehr Zeit und Raum für die Kunst.