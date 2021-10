Unterricht läuft wieder Evakuierte Berufsschule in Halle: Polizei will Präsenz zeigen

Hauptinhalt

An der am Montag in Halle evakuierten Berufsschule läuft der Schulbetrieb wieder normal. Bei den stundenlangen Durchsuchungen nach einer anonymen Drohung hatte die Polizei nichts Verdächtiges entdeckt. Sie will nun verstärkt Präsenz im Umfeld der Schule zeigen.