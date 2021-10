Die Berufsschulen in Halle wurden weiträumig abgesperrt.

Bildrechte: Marc Weyrich

In Halle sind am Montagmorgen zwei Standorte einer Berufsschule evakuiert worden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT soll mindestens eine Gewalttat angedroht worden sein. Die Schule habe die Polizei morgens darüber informiert. Weiter ins Detail wollte die Polizei mit Hinweis auf Täterwissen nicht gehen. Alle 400 Berufsschüler an den beiden Standorten wurden nach Hause geschickt. Für die, die nicht gleich den Heimweg antreten konnten, standen Busse bereit.