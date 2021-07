Evakuierung wird vorbereitet 2.800 Menschen betroffen: Zweite Fliegerbombe in Halle-Silberhöhe wird am Dienstag gesprengt

Auf der Silberhöhe in Halle ist am Montagmittag die erste von zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Eine Entschärfung der zweiten Bombe war bislang nicht möglich – sie soll am Dienstag kontrolliert gesprengt werden. 2.800 Menschen müssen dafür ihre Wohnungen verlassen.