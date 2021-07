In Halle ist am Dienstagnachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Wie die Stadt mitteilte, gab die Einsatzleitung gegen 13:39 Uhr Entwarnung. Die Evakuierung sei damit aufgehoben, Anwohnerinnen und Anwohner könnten in ihre Wohnungen zurück.