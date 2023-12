Für den 25-jährigen Markus Matiaske verbindet die Mitglieder vor allem der Glaube. "Ich kann das nicht anders erklären, als dass Gott die Menschen zusammengeführt hat. Und dass wir, jeder aus seinem eigenen Hintergrund heraus, zusammen wachsen können. Und dass aus etwas Kleinem viel Gutes und Großes erwachsen kann, durch Vorträge oder auch durch Plätzchen backen für den guten Zweck."

Gerade die gemeinsamen Aktionen, wie zum Beispiel das Plätzchenbacken und der gemeinsame Gedanke dahinter, was Gutes zu tun, verbindet, findet Paula Müller.

Weihnachtsplätzchen backen für Häftlinge

Um Gutes zu tun haben sich die Gemeindemitglieder in der Weihnachtswoche, natürlich an einem Mittwochabend, zum Backen getroffen. Die Weihnachtsplätzchen sind für die Häftlinge und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gefängnisses "Roter Ochse" in Halle. Damit wolle man an eine langjährige Tradition anknüpfen, mit einem Adventsprogramm im Gefängnis die Häftlinge zu erfreuen. In der Corona-Zeit konnte diese Tradition nicht fortgeführt werden. Nun sind wieder Weihnachtsgrüße gesendet worden, diesmal aber in Form von Weihnachtsplätzchen. Sich um Gefangene und um die Mitarbeiter zu kümmern ist eine wichtige, christliche Arbeit.

"Uns als Gemeinde tut es gut, an dieser Stelle unseren Horizont zu weiten und zu wissen, wir sind nicht nur Gemeinde für uns selbst, sondern eine Gemeinde in dieser Welt, in dieser Stadt, mit allen die dazu gehören", sagt Pfarrer Krannich. Bildrechte: Andreas Manke

Regelmäßig werden an den Mittwochabenden Themen behandelt, die von den Gemeindemitgliedern diskutiert werden. Dazu werden auch Referentinnen und Referenten eingeladen. Themen der vergangenen Monate waren zum Beispiel "Reproduktive Gerechtigkeit", "Christliches Yoga" und Sexarbeit unter evangelischer Perspektive oder das noch geplante Thema "Weibliche Obdachlosigkeit".

Themensammlung im Themen-Hahn

Die Gemeindemitglieder sammeln das ganze Semester über Themenvorschläge und Vorschläge für Referierende. Dazu gibt es einen "Themen-Hahn", der auf dem Tisch steht und ähnlich wie bei einer Sparbüchse werden in den Hahn anstatt Geld die Vorschläge eingeworfen. Am Ende des Semesters wird in der Vollversammlung über die einzelnen Themen abgestimmt. In der Semesterpause akquiriert Pfarrer Conrad Krannich dann die Referentinnen und Referenten. Daraus werden dann Vorschläge, über die ein weiteres Mal abgestimmt wird. Keine Entscheidung und kein Gestaltungsvorschlag stünde einfach so im Raum, denn über alles wird basisdemokratisch abgestimmt, sagt Krannich. "Es ist und bleibt eine Gemeinde von Studierenden für Studierende, in der Studierende ein Gemeindeleben gestalten, so wie es für sie passt." Bildrechte: Andreas Manke

Zum Gemeindeleben gehören auch Ausflüge

Zur Gestaltung des Gemeindelebens gehöre, neben den Mittwochabenden, auch unterwegs zu sein. Zum Beispiel wird es im Januar eine kleine Rüstzeit geben. Die Reise geht in die Heimatgemeinde einer Studentin. Dort wird ein aktuelles Thema behandelt, gemeinsam gekocht, Gottesdienst miteinander gefeiert und zusammen die Heimat entdeckt. Neulich war die Gruppe im Puppentheater zur Nachtführung, um mit den Schauspielern ins Gespräch zu kommen. Nach Pfingsten ging es nach Westfriesland zum Segeln. Für Paula Müller, so sagt sie, war dieser Segelausflug mit sehr guten Freunden das absolute Highlight.

"Wir haben zusammen gesungen, zusammen gekocht und an Mini-Tischen auf Eimern gesessen. Ich finde das macht auch Gemeinde aus, das Alternative und das aus der Situation gemeinsam das Beste machen." Auch Annika Trommler aus Dresden stimmt zu. Die Lehramtsstudentin war mit zum Segeln: "Wenn man viele Erlebnisse miteinander hat, dann lernt man die Leute ganz anders kennen und diese Erlebnisse stärken die Gemeinschaft."