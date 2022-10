Marktschlösschen Explosion in Halle: Opfer noch nicht vernehmungsfähig

Eine heftige Explosion hat die öffentliche Toilette an der Tourist-Information in Halle schwer beschädigt. Zwei Mädchen, die mutmaßlich die Detonation verursacht haben, sind noch immer in medizinischer Behandlung. Die Polizei bereitet derzeit einen Bericht an die Staatsanwaltschaft vor. Diese muss dann entscheiden, ob Anklage erhoben wird.