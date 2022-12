Es gibt Daten, da weiß man noch Jahrzehnte später, was man an diesem Tag gemacht hat. Für mich beginnt dieser Samstag kurz vor Weihnachten im Jahr 2002 zunächst mit Routine. Als Bereitschaftsreporter für MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE treffe ich mich mit meinem Kamerateam im halleschen Funkhaus und gehe die möglichen Einsätze für den Tag durch, als gegen 11 Uhr unser Tonmann zu mir kommt und aufgeregt von einer Explosion am Reileck berichtet. So eine Nachricht will man ja zunächst nicht glauben, doch als wir 15 Minuten später den Ereignisort an der Stephanuskirche erreichten, war jeder Zweifel verflogen.