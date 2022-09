Halle bekommt ein neues Aus- und Weiterbildungszentrum. Wie die Handwerkskammer Halle (HWK) mitteilte, soll auf dem Gelände in Halle-Osendorf bis 2025 der "Campus Handwerk" entstehen. Der Spatenstich am Donnerstag markiert den offiziellen Baubeginn. Neben HWK-Präsident Thomas Keindorf nahmen auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Spatenstich teil.